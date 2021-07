Bruksela. Najciekawsze atrakcje turystyczne w stolicy Belgii

Bruksela leży w środkowej części Belgii. Przepływa przez nią rzeka Zenne. Z Polski można dostać się tu tanimi liniami lotniczymi, bezpośrednimi połączeniami autokarowymi lub samochodem. Warszawę i Brukselę dzieli ok. 1300 km. Niewielka odległość i liczne atrakcje zachęcają do odwiedzenia stolicy Belgii podczas krótkiej wycieczki. Co szczególnie warto zobaczyć w Brukseli? Sprawdźmy.