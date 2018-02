Bezpieczne ferie. Rzeczy, o których musisz pamiętać, wyjeżdżając z dzieckiem na ferie

Planując ferie zimowe, pomyśl przede wszystkim o potrzebach najmłodszych członków rodziny. Sprawdź, czym się kierować, wybierając kierunek i atrakcje – bezpieczeństwo dziecka jest najwazniejsze!

Hotel na ferie z dzieckiem

Popraw odporność dziecka

Zimą nad Bałtykiem silne wiatry powodują zwiększoną ilość cennego jodu w powietrzu. Jest to najlepszy okres na wyjazdy w każdym wieku. Piaszczyste, kilometrowe plaże są praktycznie puste i zachęcają do kilkugodzinnych spacerów z dziećmi. Chrońmy uszy przed chłodem i wiatrem czapkami, nausznikami, opaskami, a dłuższe wyjścia nawet z kilkulatkami będą bezpieczne.

Bezpieczne ferie w górach

Z najmłodszymi dziećmi lepiej nie wybierać się w najwyższe partie gór. Dodatkowo należy pamiętać, że wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. przy każdych 100 m temperatura powietrza spada średnio o co najmniej 0,5 st. C. Dzieciom najbardziej służy krótsza zabawa na powietrzu 2-3 razy w ciągu dnia, z przerwami na ogrzanie i posiłki, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem niż jedno wyjście od rana do późnego wieczora. Należy wykorzystać piękne widoki, bliskość przyrody oraz świeże powietrze i zabierać pociechy jak najczęściej na tereny spacerowe i do lasu. Przydadzą się nie tylko stoki narciarskie, ale również górka saneczkowa i lodowisko.