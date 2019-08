Białe bryłki znów nad Bałtykiem. Brud odstrasza turystów

Na plaży w okolicach Chałup znaleziono niepokojące zjawisko. Morze wyrzuciło na brzeg białe bryłki. Urząd Morski wyjaśnia, czym są.

– Po weryfikacji przez służby ochrony wybrzeża okazało się, że na odcinku ok. 15 km znajdują się małe bryłki parafiny. Nie jest to duża ilość, będzie to kilkanaście kg – wyjaśniła w rozmowie z TVN Meteo Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. Bryłki mają zostać uprzątnięte w ciągu jednego dnia.