Na Helu jak w Miami. Prawie 30 tys. zł za miejsce przy brzegu

Miejsc na przyszły sezon w większości kampingów na Helu już dawno nie ma. Wysokie ceny, tłok ani nawet niepewna pogoda nie zniechęcają turystów, aby co roku spędzać tam wakacje. Wręcz przeciwnie. Polacy chcą tam spędzać urlop "za wszelką cenę".



Wakacje na Półwyspie Helskim od dawna nie należą do najtańszych (Instagram.com/ chalupy6)

De volaille – 29 zł, domowy rosół - 12 zł, piwo – 10 zł - czytam w tekście Gazeta.pl. Obiad w restauracji z rodziną kosztuje średnio 300 zł, do tego dochodzą koszty wynajęcia sprzętu sportowego, a wieczorem fast food i alkohol, ale jakoś nikomu to nie przeszkadza. Ach, no i oczywiście wydatek rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy zł. za opłacenie miejsca na kampingu (w zależności od tego, jak daleko od brzegu). Tak mniej więcej wygląda wakacyjny wypad na Półwysep Helski. Niektórzy się dziwią, a niektórzy wtórują, sugerując, że płacenie grubej forsy za mieszkanie w "polowych warunkach” to właśnie to, o co im chodzi.

Polacy od lat jeżdżą w rejony Półwyspu Helskiego. To miejsce stało się kultowe i już. A jak komuś nie pasuje, to może wybrać się do pensjonatu we Władysławowie. Trochę się na Helu pozmieniało, a nawet sami właściciele kempingów na początku nie chcieli przyznać, że tak jest. Tak jest, zaiste i ci sami ludzie, którzy bawili się w Solarze kilkanaście lat temu, teraz spędzają wczasy z rodziną na tak zwanej "familijnej trójce”. A z czasem, kiedy oni się starzeli, w górę poszły ceny, które jak się okazuje, wcale nie są im straszne.

Od 10 do 25 tysięcy zł za miejsce kempingowe na sezon – tyle dzisiaj kosztują wakacje w okolicach Zatoki Puckiej. Noc w domku Tiny House na "szóstce” to wydatek ok. 600 zł (w domku mogą spać max. 4 osoby), a "spontaniczny” wynajem przyczepy w sezonie (np. w ośrodku Kaper), przy odrobinie szczęścia (bo rezerwacje robione są nawet z rocznym wyprzedzeniem) będzie kosztował nawet 200 zł za osobę. Ceny wakacji w Polsce niebezpiecznie rosną, a takie miejsca jak Półwysep Helski robią się coraz bardziej elitarne i hermetyczne. Czy rzeczywiście taniej i przyjemniej byłoby spędzać wakacje w Miami?

