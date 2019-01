Białe szaleństwo w Czarnogórze

Warto wiedzieć, że Czarnogóra to nie tylko wypoczynek na plażach nad Adriatykiem, ale też piękne góry i dobre miejsce dla miłośników sportów zimowych.

Inwestycje w infrastrukturę narciarską w ostatnich latach sprawiły, że kraj ten zyskuje na znaczeniu na mapie europejskich centrów sportów zimowych. Wyjazd do Czarnogóry na narty czy deskę jest również sporo tańszy w porównaniu do innych regionów. Najnowocześniejsze i największe ośrodki narciarskie znajdują się w miejscowościach Žabljak oraz Kolašin.

Zimowe kurorty Czarnogóry to wyjątkowo piękne miejsca otoczone dziewiczą przyrodą, zachwycają o każdej porze roku. Choć narciarstwo nie od razu kojarzy się z Czarnogórą, już pod koniec XIX w. pojawiło się wraz z norweskim oficerem i pisarzem Henrikiem Angelem, który w 1893 roku przybył do tego kraju. Założył on Cetyńskie Towarzystwo Narciarskie i zaszczepił Czarnogórcom miłość do tego sportu. Uczył czarnogórską młodzież jazdy, czym zaskarbił sobie szacunek mieszkańców, a dzięki niemu Cetynia stała się kolebką sportów narciarskich w Czarnogórze.