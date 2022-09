Białowieża na weekend. Co warto zobaczyć?

Najmłodsi turyści nie mogą natomiast przegapić wizyty w słynnej Chatce Baby Jagi. To oddalona o ok. 30 km od Białowieży atrakcja, którą warto odwiedzić z dziećmi. W niedużym drewnianym domku można wysłuchać opowieści o Babie Jadze, wziąć udział w animacjach, a także zjeść zupę z niespodzianką czy pierniczki. Najbardziej odważni mogą natomiast zejść do lochów, w których słynna czarownica miała przetrzymywać schwytane dzieci. Na terenie obiektu mieści się także obszerny plac zabaw z atrakcjami. Wstęp kosztuje ok. 15 zł.