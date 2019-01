Simona Kossak. W puszczy odnalazła wolność

Niemal cała Polska żyje kolejną barbarzyńską akcją polowań na dziki. W Puszczy Białowieskiej ma być odstrzelonych 40 żubrów. Jak w takiej rzeczywistości odnalazłaby się Simona Kossak, która w tej puszczy znalazła spokój i szczęście?

Jej ukochana locha Żabka (Lech Wilczek)

Mieszkała w niej ponad 30 lat, a dokładnie w leśniczówce o wdzięcznej nazwie Dziedzinka, bez prądu i wody, ale za to w środku lasu i ze zwierzętami. Potężnej losze o imieniu Żabka potrafiła oddać swoje łóżko, a sama spała na podłodze. Do stada przyjęły ją sarny, a bliźnięta łosi, które nazwała Cola i Pepsi, pokochały ją jak matkę. Mówiło się o niej, że pachnie lasem. Ale padały również inne określenia na jej temat. Uznawano ją za hipiskę, buntowniczkę, czarownicę znającą mowę zwierząt. Całkiem niedawno jeden z jej sympatyków, który spotkał się Joanną Kossak, siostrzenicą Simony, nazwał ją św. Franciszkiem z Asyżu, tylko w wersji żeńskiej. Leśnicy w Puszczy Białowieskiej mówią, że odbywają się pielgrzymki do Dziedzinki, zresztą nic dziwnego, bo przecież ona sama stała się już legendą Puszczy Białowieskiej.

Miejsca, w którym schroniła się przed presją nazwiska, trudnym dzieciństwem i ludźmi, którzy zadawali jej ból. Bo Simona, która urodziła się jako druga córka Elżbiety i Jerzego Kossaka, zamiast być tym czwartym Kossakiem, budziła tylko rozczarowanie. Była brzydkim kaczątkiem, nie odziedziczyła ani urody po matce, ani talentu malarskiego po przodkach. Gdy tymczasem jej starsza siostra Gloria spełniała wszystkie te warunki, by zyskać sobie miłość i akceptację rodziców.

Dość powiedzieć, że pradziadek, dziadek i wspomniany już ojciec byli znanymi malarzami. Jej ciotki – Magdalena Samozwaniec, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska oraz stryjeczna babka Zofia Kossak- Szczucka zajmowały się literaturą, a Gloria, jej siostra, w przyszłości zostanie malarką i poetką.

Wracajmy jednak do dziecinstwa. Jej ojciec był zajęty w pracowni i nie poświęcał jej czasu. A matka nie ukrywała, że nie ma instynktu macierzyńskiego. Kiedyś nawet wyznała, że jeżeli na jej oczach pomocy wzywałoby umierające dziecko i umierający pies, to ona w pierwszej chwili pomogłaby psu, a nie dziecku. Mimo takiego podejścia matki, Simona zwróciła się w stronę świata zwierząt. To one obdarzyły ją akceptacją.

Kiedyś w jednym z wywiadów przyznała, że wszystko, co dobre, kojarzyło się jej przede wszystkim ze zwierzętami. I choć rzadko mówiła o sobie, ujawniła, że jeszcze w dzieciństwie nabawiła się lęku przedludźmi.

Świat przyrody przywołał ją po kilku nieudanych próbach znalezienia właściwej drogi życiowej. Gdy wreszcie zdała na biologię, poczuła, że to jest to. I choć zawsze marzyła o tym, żeby zamieszkać w Bieszczadach lub w Tatrach, otrzymała propozycję pracy w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Wraz z możliwością zamieszkania z drewnianej leśniczówce, bez wody i prądu, w środku puszczy.

Najpierw nie była zbyt szczęśliwa, ponieważ okazało się, że ten dom będzie musiała dzielić jeszcze z kimś innym, Lechem Wilczkiem (bo były dwa osobne mieszkania). Najpierw był intruzem, a później stał się jej przyjacielem, a może nawet partnerem życiowym. Sam zainteresowany mówił, że łączyła ich metafizyczna relacja. To on dokumentował życie na Dziedzince.

Joanna Kossak, siostrzenica profesor biologii mówiła w jednym z wywiadów, że stworzyli niebywałą parę: "Jedną z najpiękniejszych i najbardziej twórczych, jakie znam. Choć początki ich relacji wcale dobrze nie wróżyły. Dwoje zdeklarowanych samotników zamieszkało w jednym domu i każde liczyło, że to drugie się szybko wyniesie. Tak było przez jakiś rok. Ostatecznie połączyła ich wspólna wielka miłość do przyrody. Ten niezwykle silny, piękny związek trwał 36 lat – do śmierci Simony. Lechu mówi, że to był układ metafizyczny."

Zanim jednak wprowadziła się do niej Simona, leśniczówka była w opłakanym stanie, trzeba było naprawić dach, pozbyć się grzyba. Szybko jednak zyskała klimat dzięki wprawnej ręce nowej lokatorki. Wytapetowała ściany, umyła okna, tapicerowała fotele, które przyjechały z Krakowa i ściągnęła z Kossakówki m.in. zegary, koronkowe obrusy, lampy naftowe, żelazko na duszę, porcelanę i dębowe łóżko po Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. A tuż obok drzwi zawiesiła dubeltówkę ze zbiorów Kossaków. Latem klimatu w tej zagubionej w lesie leśniczówce dopełniały kwiaty, w których tonęła Dziedzinka.

Simona pokochała ten dom. I mimo tego, że nie miała tu wygód, kiedy tu wracała, mówiła, że tu wreszcie oddycha i ma wreszcie spokój, że tu czuje się wolna. Anna Kamińska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rodzinny dom Simony porównuje do tykającej bomby, apodyktyczna matka, awanturujący się ojciec, nadużywający alkoholu, walka o majątek.

Nie przeszkadzało jej to, że jest to miejsce oddalone od wsi, że leży w sercu puszczy i że codziennie trzeba było dojeżdżać do pracy. Najpierw jeździła rowerem, a potem tzw. komarem, później przesiadła się na malucha. Niektórzy nazywają ten odcinek "rajd Paryż–Dakar", bo jadąc swoim motorowerem tonęła wręcz w błocie. Jeden z myśliwych z Białowieży Tomasz Werkowski wspomina, że kiedyś zobaczył sunące na komarze zjawisko. "Rozwiane włosy, czapka pilotka, spodnie z królika, gogle na oczach. Przejechało koło mnie i aż się obróciłem, bo nie wiedziałem, co to było". Było to w 1974 r. I wtedy po raz pierwszy zobaczył Simonę.

A ona szybko zdobywała kolejne stopnie naukowe, by w 2000 r. otrzymać tytuł naukowy profesora nauk leśnych. Od 2001 r. prowadziła audycje "Dlaczego w trawie piszczy" w Radiu Białystok i innych regionalnych oddziałach Polskiego Radia. Były to gawędy pełne humoru. Już same tytuły o tym mówią: "Jak oszukują ptaki", "Kombinacje ptaków", "Czy zwierzęta myślą?", "O umiejętności wyboru", "Manipulacje w świecie przyrody", "Samopoznanie u zwierząt". Potrafiła np. powiedzieć, że określenie "schlał się jak świnia" jest bezzasadne, ponieważ badania pokazały, że świnię, od której było czuć alkohol, inne osobniki wykluczyłyby ze swojej zagrody. Bluszczyka kurdybanka nazywała żartobliwie "bluszczykiem skurczybyczkiem". Nic dziwnego, że jej opowieści cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Beata Hyży-Czołpińska, autorka filmu "Miejsce w raju", zauważa, że "nie byłoby Simony Kossak takiej, jaką wszyscy znamy z jej zdecydowanej postawy ratowania i popularyzacji dzikiej przyrody, gdyby nie Dziedzinka. Gdyby nie ta magiczna leśniczówka w rezerwacie Białowieskiego Parku Narodowego, w której zamieszkała po studiach w Krakowie i gdzie żyła do końca… To był raj, Simona żyła w raju! Ona stworzyła tam dom, umeblowała go, zmieniła jego otoczenie, ale też to niezwykłe miejsce ją samą stwarzało i zmieniało. Wiele razy zresztą mówiła o tym, że nie mogłaby żyć gdzie indziej i jak bardzo dużo dała jej Puszcza Białowieska".

I pewnie coś w tym jest. Bo czy w innym miejscu locha o wdzięcznym imieniu Żabka poczułaby się tak bezpiecznie? To zwierzę chowane od warchlaka, wprawdzie wyrosło na potężnego dzika w rozmiarze XXL, ale warowało przy nodze niczym pies, chodziło na spacery, domagało się pieszczot i spało na łóżku właścicielki. Ale Dziedzinka miała również swój czarny charakter, czyli kruka Koraska, który terroryzował pół Białowieży. Atakował ludzi, rozpruwał siodełka rowerów, kradł drwalom kiełbasę i uprzykrzał życie jak tylko mógł. "Kradł nawet wypłatę robotnikom w lesie – wspomina Stanisław Myśliński, który po spotkaniu z ptakiem ma blizny do dziś. – Kiedyś ukradł mi przepustkę do rezerwatu, wyciągnął mi ją z kieszeni, a potem ostentacyjnie podarł. Uwielbiał atakować osoby jadące rowerem, szczególnie dziewczyny. To było bardzo efektowne, zaczynał okładać rowerzystę dziobem po głowie, rowerzysta spadał z roweru, a kruk siadał triumfalnie na siodełku i patrzył na kręcące się koło".

Jednak tych bardziej pozytywnie nastawionych zwierząt w przydomowej zagrodzie Simony było znacznie więcej. Była jak matka dla dwóch łosich bliźniaków: Pepsi i Coli, miała zaprzyjaźnioną rysiczkę Agatkę, oswojoną łanię, która wprawdzie żyła na wolności, ale zawsze wracała do Dziedzinki, żeby móc wydać na świat potomstwo.

Zwierzęta wypełniały całe jej życie, ale też były źródłem bardzo ciekawych obserwacji. Mówiła: "Nie najsilniejszy zwycięża, ale zwycięzca staje się najsilniejszy", odwołując się do reguły dominacji.

Mówiło się o niej, że było w niej życie, że była "szybkopędna" jak jej dziadek. Ale też potrafiła być twarda i nieugięta w kwestiach związanych z ochroną przyrody.

"Walczyła z niehumanitarnymi metodami badań naukowych przeprowadzanych na zwierzętach. Bolało ją każde wycięte w puszczy drzewo" – mówił Lech Wilczek w "Kurierze Porannym". Zaangażowała się m.in. w batalię o uratowanie od zagłady białowieskich rysiów i wilków.

Zmarła 15 marca 2007 r. w białostockim szpitalu klinicznym. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Porytem k. Stawisk – miejscowości, w której wzięli ślub jej dziadek, Wojciech Kossak i babka, Maria z Kisielnickich. W Puszczy Białowieskiej jej imieniem został nazwany dąb.

Co dzisiaj powiedziałaby Simona na strzelanie do loch prowadzących małe? Wybijaniu populacji dzików? Wycince Puszczy Białowieskiej? Postępującej degradacji klimatu?

Korzystałam z książki "Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak" Anny Kamińskiej, wywiadów przeprowadzonych z autorką oraz portalu culture.pl.