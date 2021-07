Bieszczady. "Tutaj można naprawdę poczuć, że nie jest się pępkiem świata"

Adrian Markowski: Odpowiadając na to pytanie, należałoby powiedzieć słowo o filozofii podróżowania. Tak się złożyło, zupełnie przez przypadek, że zwiedziłem prawie cały świat. Zrozumiałem, że krótkie podróże, nawet w najbardziej atrakcyjne, egzotyczne miejsca, tak naprawdę niewiele dają. Gromadzenie fajnych obrazków jest oczywiście miłe, ale nie najważniejsze. Moim zdaniem podróżowanie to przede wszystkim przeżywanie i powracanie do danego miejsca, by je lepiej poznać, uruchomić wyobraźnię i emocje. Tego doświadczyłem właśnie w Bieszczadach.