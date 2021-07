Wakacje 2021. Chorwacja zmienia zasady wjazdu od 1 lipca

Chorwacja to bezapelacyjnie jeden z ukochanych kierunków Polaków na urlop. Jeżdżą tam samochodami na kilkutygodniowe urlopy, latają samolotami na weekendy czy wycieczki z biurami podróży. Obecnie - a w zasadzie do 30 czerwca - Polacy mogli wjeżdżać do Chorwacji bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o zaszczepieniu czy przechorowaniu COVID-19. Od 1 lipca się to zmieni.