Madera. "Wiatr rozwiewa włosy na wszystkie strony świata"

Wędrowaliśmy razem górskim szlakiem levadas. To system kanałów irygacyjnych, doprowadzających wodę deszczową wysoko z gór, do pól uprawnych. Trasy levadas są niezwykle malownicze, ale przebiegające tak wąskimi ścieżkami, że nie sposób się wyminąć. By przepuścić osobę z przeciwnego kierunku, należy postawić nogę po drugiej stronie kanału. Zaskakujące również jest to, że prowadzą czasem nad stromiznami, więc dla osób z lękiem wysokości mogą stanowić nie lada wyzwanie.