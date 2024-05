Błękitna laguna w zalanym wyrobisku. "Bawimy się w miejscu ludzkich dramatów"

Rozdarcie emocjonalne

- To właśnie ten budynek jest celem nurków, takich jak my i to on budzi, a przynajmniej we mnie obudził, sprzeczne uczucia - komentuje nasza rozmówczyni. - Pod wodą znacznie bardziej niż na powierzchni czuć historię tego miejsca. W zalanej części więzienia możemy zobaczyć sprzęty, które były na wyposażeniu zakładu - jakieś garnki, fragmenty mebli. Nie wiem dlaczego, ale mnie chyba najbardziej poruszył stary telefon. Z ogromną siłą dotarło do mnie, że miejsce, gdzie dziś zażywam rozrywki, było sowieckim więzieniem, w którym - jak łatwo sobie wyobrazić - z pewnością rozegrało się wiele ludzkich tragedii - wyjaśnia Justyna Łukasik-Russek.