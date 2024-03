Polak w Estonii przed meczem jest spokojny. "Tu nikt nie krzyczy, nie rozpacza, nie rwie włosów z głowy"

Pewnie trochę tak, ale też z innego podejścia do życia. Estończycy przykładają bardzo dużą wagę do wykształcenia i takiego świadomego korzystania z możliwości rozwoju, jakie oferuje im państwo. Wszystko to z myślę o rozsądnym wyborze ścieżki zawodowej. Mało kto stawia tu wszystko na jedną kartę i mówi - będę piłkarzem. Tym bardziej, że tu kluby nie sponsorują piłki dziecięcej - za wszystko muszą płacić rodzice. Młodzi nie mają też wielu przykładów takich spektakularnych karier piłkarskich, nie ma w Estonii specjalnie dobrych klubów, w których jako nastolatkowie mogą się rozwijać i trafić do jeszcze lepszych za granicą. Może dlatego w Estonii piłka to bardziej hobby, amatorska zabawa, niż prawdziwa pasja czy wizja kariery. Za to hobbystycznie gra tu dużo ludzi.