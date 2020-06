Bon turystyczny 500+. Będą poprawki Senatu

Bon turystyczny 500 plus ma docelowo otrzymać każde dziecko w rodzinie. 500 zł trafi do wszystkich dzieci, 1000 zł otrzymają te z niepełnosprawnościami. Pieniądze będzie można wydać na noclegi lub imprezy turystyczne w Polsce.

Bon turystyczny 500+ - kiedy trafi do Senatu?

Ustawę w piątek, 19 czerwca uchwalił Sejm, teraz trafiła do Senatu. Tomasz Grodzki, marszałek izby wyższej podczas konferencji prasowej w Szczecinie powiedział, że bon turystyczny to cenna inicjatywa. Zaznaczył, że poseł Ireneusz Raś, a także senatorowie Marcin Bosacki i Janusz Gromek złożyli "bardziej kompleksowy projekt, i to dużo wcześniej", dotyczący czeku turystycznego, który – jak ocenił Grodzki – lepiej podniósłby branżę turystyczną po okresie zamrożenia.