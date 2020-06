Bon turystyczny 500+. Decyzja może zapaść w tym tygodniu

Wszystko wskazuje na to, że bon turystyczny 500+ już niedługo może stać się faktem. Piotr Mueller, rzecznik rządu zdradził w programie Wirtualnej Polski "Tłit", że w Kancelarii Prezydenta są finalizowane prace nad tym projektem.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to bon turystyczny 500+ ma być przyznawany na każde dziecko już w te wakacje. To inicjatywa prezydencka, ale opracowana we współpracy z rządem.

Bon turystyczny 500+ - kiedy decyzja?

We wtorek, 16 czerwca Piotr Mueller, rzecznik rządu był gościem programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce. Powiedział, że w Kancelarii Prezydenta są finalizowane prace nad projektem bonu turystycznego.

Mówił, że możliwe, że Sejm zajmie się tym projektem na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w piątek. Polityk zaapelował również do Senatu o nieprzetrzymywanie ustawy przez 30 dni.

Prowadzący program zapytał posła, dlaczego nie wyszło z pierwotną wersją bonu, który miał wynosić 1000 zł i trafiać do osób zatrudnionych na umowę o pracę. - W czasie gdy przygotowywaliśmy bon turystyczny, to były różne warianty na stole - tłumaczył Mueller. - To jest wariant, który ma model dystrybucyjny sprawdzony przy programie 500 +. Nie powoduje konieczności weryfikacji progu dochodowego. Trafia do osób, które mają rodziny, realizują trud wychowania dzieci i polityki państwa w zakresie rozwoju demograficznego.

Rzecznik rządu z apelem do Senatu:

Bon turystyczny 500+ - do kiedy ważny?

Niezależnie od tego, kiedy dokładnie bon trafi do Polaków, nie będzie ważny tylko przez jeden sezon.

"Bon turystyczny będzie już w te wakacje, ale uspokajam wszystkich, którzy się niepokoją czy zdążą wydać te pieniądze czy nie. Proszę państwa, bon będzie miał długi termin realizacji, bo bon będzie mógł być zrealizowany do końca 2021 r." - poinformował prezydent Andrzej Duda podczas wiecu wyborczego w Ustce 8 czerwca. - "Nie trzeba go wydać w te wakacje, nie trzeba go wydać jesienią, można go wydać wiosną przyszłego roku, można go wydać na ferie zimowe. Można go wydać także na przyszłoroczne wakacje".

Bon turystyczny 500 plus - w jakiej formie?

Bon nie będzie dostępny w formie karty, a w postaci cyfrowej. By go otrzymać, trzeba będzie zarejestrować się na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poczekać na weryfikację, po której zostanie on przyznany.

"W momencie, w którym państwo zgłosicie się do usługodawcy, czy to rezerwując nocleg, czy wykupując jakąś imprezę turystyczną dla dzieci, obóz, kolonie, inne tego typu przedsięwzięcie, czy rezerwując wakacje w jakimś pensjonacie albo w gospodarstwie agroturystycznym, zgłaszacie państwo właścicielowi czy prowadzącemu fakt, że będziecie korzystali z bonu turystycznego. Będzie należało to zrobić albo przy rezerwacji, albo przy zakwaterowaniu" - mówił prezydent.

Źródło: WP Wiadomości