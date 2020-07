Bon turystyczny 500 plus. Coraz więcej wiadomo. Infolinia i nowe informacje

– Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS w komunikacie prasowym POT.

Bon turystyczny 500 plus - infolinia

Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać wszelkie szczegółowe informacje na temat bony turystycznego 500 plus. Co ważne, infolinia jest czynna przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Dzwoniąc na ten numer będzie można rozwiać wątpliwości dotyczące uprawnienia do bonu czy tego jak go aktywować lub gdzie z niego skorzystać.