Wakacje 2020. Tłumy nad Morskim Okiem. "To jest pułapka"

Aby zaparkować auto na parkingu, przed trasą do Morskiego Oka trzeba kupić e-bilet. W innym wypadku będziemy musieli zawrócić. Turyści próbują mimo to jechać "na ślepo", a przez to tworzą się ogromne korki. - Ludzie po prostu o tym nie wiedzą - mówi w rozmowie z WP pan Janek, zajmujący się przewozem turystów busem w rejon drogi do Morskiego Oka.

Przewoźnicy apelują do turystów o zdrowy rozsądek / fot. Janek Karpinski