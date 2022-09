Broad Peak. Dwunasty pod względem wysokości szczyt na świecie

Góra ma kilka wierzchołków. Oprócz głównego - o wysokości 8051 m - są to tzw. przedwierzchołek Rocky Summit (8028 m), Broad Peak Central (8011 m), Broad Peak North (7490 m) oraz Kharut Kangri (6942 m). Od strony południowo-zachodniej wysokość względna szczytu to ok. 3250 metrów, z czego 2300 metrów to bardzo stroma ściana górska.