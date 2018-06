Brunei - tajemnicza finansowa potęga. "Stolica sprawiała wrażenie wymarłego miasta"

Brunei uchodzi za najbogatsze państwo świata, a o zasiadającym od ponad 50 lat na tronie sułtanie krążą legendy. Polacy postanowili odwiedzić ten tajemniczy kraj. Okazuje się, że niezwykły zakątek na wybrzeżu wyspy Borneo zaskakuje na każdym kroku.

Do tego najbogatszego państwa świata wybraliśmy się z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że chcieliśmy zobaczyć wreszcie kawałek dżungli, gdyż do tej pory, jeżdżąc po Borneo, oglądaliśmy tylko żałosne pozostałości po tak bujnej kiedyś tu przyrodzie. Po drugie chcieliśmy zweryfikować wiele zasłyszanych gdzieś po drodze rzeczy dotyczących życia w Brunei. Chcieliśmy też chociaż na chwilę postawić stopę na terenie tej finansowej potęgi .

Brunei jest malutkim państewkiem wciśniętym pomiędzy dwa regiony Malezji: Sarawak i Sabah. Położonym w północnej części Borneo. Mówi się, że jest to jedno z najbogatszych państw świata, a o bogactwie sułtana Hassanala Bolkiaha Mu'izzadin Waddaulaha krążą legendy . Na tronie zasiada od 1967 r. i nie zamierza się go na razie zrzekać.

Wjeżdżaliśmy do Brunei autobusem rejsowym, który odchodzi z dworca w Miri, Malezja, dwa razy dziennie. Do stolicy kraju Bandar Seri Begawan jedzie się zaledwie kilka godzin w wygodnym, klimatyzowanym autobusie. Pierwsze, duże zdziwienie przeżyliśmy już na granicy. Zupełnie inaczej wyobrażaliśmy sobie przejście graniczne tak bogatego państwa. Tymczasem podjechaliśmy pod niewielki, jednopiętrowy barak , który w większości oklejony był plakatami informującymi przyjezdnych czego im nie wolno.

Pomimo, że byliśmy jedynymi osobami spoza kontynentu, odprawa poszła szybko i gładko. Wjechaliśmy do kraju i od samego początku zaczęliśmy z ciekawością rozglądać się po okolicy. Pierwsze, co rzuciło się nam w oczy to bujna zieleń po obu stronach drogi. Szeroki pas gęstej dżungli ciągnął się kilometrami. Od czasu do czasu można było zobaczyć jedynie mniejsze lub większe szyby naftowe, które wyglądały bardzo dziwnie na tle gęstej roślinności. Od czasu do czasu przy drodze pojawiały się zadbane domki jednorodzinne, a na podjazdach stało po kilka samochodów całkiem dobrych marek. Na przedmieściach liczba domków powiększyła się, jednak wszędzie panował ład i porządek.