Brytyjskie lotnisko apeluje do linii, aby nie sprzedawały biletów. Wprowadzono limity

Jak wyjaśnił prezes lotniska Heathrow John Holland-Kaye, w ostatnich tygodniach liczba pasażerów regularnie przekraczała 100 tys. dziennie, co prowadziło do sytuacji, w których poziom obsługi był nie do przyjęcia. Dodał, że linie lotnicze, obsługa naziemna oraz lotnisko nie były w stanie obsłużyć tak dużej liczby podróżujących.