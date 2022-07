Chaos na lotniskach w Europie. "Ludzie coraz częściej chcą dochodzić swoich praw"

Napięty grafik lotów na największych europejskich lotniskach zakłada ok. 4-5 lotów, co 5-10 minut. W tej sytuacji nikogo nie powinien dziwić dłuższy czas oczekiwania, skoro przynajmniej kilkaset osób musi w tym samym momencie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Kolejki na lotniskach to jednak w ostatnich tygodniach nie tyle utrudnienie, co prawdziwa zmora podróżujących.