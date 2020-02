Bydgoszcz nominowana do prestiżowej nagrody. Jeszcze można głosować

Bydgoszcz ma szansę na tegoroczny tytuł European Best Destination. Konkurencja jest spora, bo nominowane są też m.in. Paryż, Praga, Berlin czy Madryt. Głosowanie trwa do 5 lutego.

Dziwią się pewnie ci, którzy o tym polskim mieście złośliwie zwykli mówić "Brzydgoszcz". Tymczasem jest w nim coś, co urzekło zagranicznych turystów. Miasto ma dużo uroku i czaru, który można poczuć wędrując tutejszymi uliczkami. A słynna już Wyspa Młyńska to miejsce, które każdy powinien odwiedzić. "Bydgoszcz to idealne miejsce dla podróżników chcących odkrywać prawdziwe miasta z prawdziwymi ludźmi i chcących doświadczyć czegoś niezwykłego" – stwierdził Maximilien Lejeune, dyrektor European Best Destinations, nominując miasto do prestiżowej nagrody.