Polska mniej znana. Poszukiwanie złota a może podglądanie nietoperzy

Większe nie znaczy piękniejsze. Małe miasta w Polsce okazują się jednymi z ciekawszych miejsc w kraju, które zdecydowanie warto poznać i odwiedzić. Jedne są bardziej, inne mniej znane, a to co je łączy to wyjątkowa atmosfera, znacznie bardziej kameralna i zdecydowanie mniej zatłoczona, niż w przypadku dużych czy bardziej znanych miejscowości.

Sandomierz szczyci się rzymskim położeniem aż na 7 wzgórzach i kryje w sobie moc atrakcji (Shutterstock.com)

Sandomierz Gdzie: leży w woj. świętokrzyskim, niespełna 1,5 godziny jazdy na północ od Rzeszowa. Kilka minut krócej można tu dojechać z Kielc, drogą krajową nr 79 na wschód.

Szczyci się rzymskim położeniem aż na 7 wzgórzach i kryje w sobie moc atrakcji, jak choćby kościół św. Jakuba, wąwóz św. Jadwigi czy podziemną trasę turystyczną, składającą się z 34 komnat. Jednak, aby się tam dostać najpierw trzeba pokonać 360 schodów. Koszt tej atrakcji to 13 zł, w trakcie wakacji trasa jest otwarta w godz. 9:00-19:00. Warto odwiedzić Sandomierz również w czerwcu – wówczas odbywa się tutaj festiwal Czas Dobrego Sera i Wina, który przyciąga fanów jedzenia w stylu slow. W 2018 r. wystawiało się tu aż 30 polskich winnic. Jeśli chodzi o lokalne przysmaki, to warto spróbować zapiekanki na Opatowskiej. Innym daniem z regionu godnym uwagi są proziaki, czyli placki z kefirem.

Wieliczka Gdzie: Małopolska, kilkanaście minut od serca Krakowa, przy E40.

Małe miasta w Polsce, które zrobiły największą turystyczną karierę? Na podium na pewno zasługuje Wieliczka! Tutejsza kopalnia soli to ewenement na skalę Europy. Komory z naturalną solną rzeźbą, słynna kaplica św. Kingi, magiczne jeziorka – to wszystko i jeszcze więcej czeka na miejscu! Obiekt otwarty jest od kwietnia do października w godz. 7:30-19:30 i od listopada do marca od 8:00 do 17:00. Koszt trasy turystycznej czy górniczej wynosi 64 zł. W sezonie (majówka, wakacje) cena wzrasta do 69 zł. W ofercie dostępna jest też tężnia solankowa lub pełna wyzwań trasa górnicza. To świetna propozycja dla całej rodziny – i dorośli i najmłodsi uczestnicy wyprawy z pewnością będą mieli wiele wrażeń.

Kazimierz Dolny Gdzie: znajduje się w woj.lubelskim, jest oddalony o godzinę jazdy autem przez S12 na zachód od Lublina.

Małe miasta w Polsce tworzą unikalną atmosferę. Kazimierz jest w tym świetny, dzięki swoim ulicznym akwarelom, kawiarniom i malowniczym willom. Choć miasto jest znane wszystkim głównie ze szkolnych wycieczek, ma do zaoferowania o wiele więcej niż pamiętamy. To perła architektoniczna renesansu. Fara górująca na wzgórzu to idealny pomysł na ślub jak z bajki. Artystyczny klimat Kazimierza podkreśla też Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. W tym roku odbywa się on już po raz 13. w terminie 27 lipca - 4 sierpnia. Te kilka dni to wyjątkowy czas pełen rozmów z wyjątkowymi twórcami ze świata filmu i sztuki. Warto również udać się nad brzeg Wisły i zobaczyć, jak bardzo się on zmienił od czasów szkolnych – jest tam nowoczesny port jachtowy wraz z polem namiotowym. W Kazimierzu koniecznie trzeba zjeść kazimierskie koguty maślane – to wypiekany na miejscu symbol miasta, a także skosztować lokalnego piwa.

Gniew Gdzie: leży w woj. pomorskim, dojazd z Trójmiasta trwa około godzinę autostradą A1.

Z ponad 6800 mieszkańcami należy on raczej do małych, jak na miasta w Polsce. Ale uwaga! Gniew może wszech ogarnąć - patrzy z wysoka jak Wierzyca wpada do Wisły. Do największych miejskich atrakcji zalicza się m.in. malownicze stare miasto i gotycki zamek. Był on siedzibą Krzyżaków, twierdzą, magazynem, a także więzieniem. Obecnie odbywają się tu turnieje rycerskie i spektakle historyczne. Kompleks kamienic na rynku należy do jednego z większych w całym województwie. Część zabudowań swoim początkiem sięga XIV w. i szczyci się własną historią. W jednym z zabytkowych budynków mieszkał, np. Leon Wyczółkowski, herbu Ślepowron – polski malarz, grafik i rysownik. Z kolei inny budynek, Dom Pastora, niegdyś pełnił funkcję plebanii. Polecamy odwiedzić działającą przeszło 100 lat piekarnię na Placu Grunwaldzkim – doznania kulinarne gwarantowane.

Brenna Gdzie: Beskidy, Śląsk Cieszyński, podróż autem na południe krajową jedynką z Katowic zajmuje ponad godzinę.

Gdy chce się wymienić ciekawe miejsca w Polsce warto pomyśleć o Brennej. Wieś mała, ale długa, a co ważne piękna o każdej porze roku. Brenna to mekka dla fanów spacerów. Górskimi ścieżkami można dotrzeć do pobliskiej Wisły lub Szczyrku. Z kolei Brennica to świetne miejsce na przechadzkę z kijkami. W okolicach wsi można bez problemu chodzić z czworonogiem. Na szlakach trzeba jedynie stosować się do ogólnie przyjętych norm. Warto wybierać również te mniej popularne miejsca, jak trasy przy lokalnych potokach. Co ciekawe, okazuje się, że w Brennej nie tylko dzieci chodzą do szkoły. Strych budynku przez pięć miesięcy w roku pełni funkcję domu dla nietoperzy. W maju, czerwcu i wrześniu można podejrzeć je we wtorki. Wejścia organizowane są co pół godziny od 10:00 do 13:00.

Sanok Gdzie: leży w woj. podkarpackim ok. półtorej godziny jazdy autem z Rzeszowa (drogą 19 i 886) w kierunku płd-wsch.

Aż trudno uwierzyć, że takie małe miasta w Polsce jak Sanok, kryją w sobie tyle możliwości dla turystów. Gotycki zamek i zabudowa rynku, secesyjne kamienice i wille, a nawet cmentarze. Na tym zlokalizowanym przy ul. Rymanowskiej znajduje się rodzinny grób Beksińskich. Muzeum Historyczne może pochwalić się bardzo bogatą kolekcją dzieł tego artysty (ponad 600). Koszt zwiedzania to 17 zł.

Jednym z popularnych miejsc jest Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wstęp kosztuje 16 zł. Obiekt jest czynny cały rok. Najdłużej, w godz. 8:00-18:00, od maja do września. Skansen to perełka dla miłośników historii i zwyczajów regionu i jego mieszkańców. Można się tu wiele dowiedzieć na temat Dolinian, Pogorzan, Łemków czy Bojków, a także podziwiać tradycje kultury wschodniej i zachodniej w pięknych okolicznościach przyrody Podkarpacia.

Złotoryja Gdzie: godzinę drogi na zachód autostradą od Wrocławia.

Złotoryja to jedno ze starszych miasteczek, zakładanych jeszcze na prawie niemieckim, w 1211 r. Ważnym obiektem dla tradycji miasta jest kościół Narodzenia NMP. Jego budowę w XIII w. nadzorował sam książę śląski, Henryk Brodaty. Świątynia łączy w sobie styl romański i gotyk z elementami renesansu. Warto wdrapać się na kościelną wieże, by zobaczyć Złotoryję w pełnej krasie. Roztacza się tu piękny widok na Góry Kaczawskie i Karkonosze. Obiekt jest otwarty dla turystów każdego dnia w godzinach 7:00-19:00. Widoki z wieży podziwia się w okresie letnim (maj-październik) codziennie w godzinach 10:00-17:00. Jeśli masz ochotę na coś szalonego, udaj się nad Kaczawę w poszukiwaniu złota. Drogocenne drobinki można znaleźć nawet w kretowisku. Podobno poszukiwacze wydobywają ok. 0,5 kg tego kruszcu rocznie.

Biecz Gdzie: w województwie małopolskim nad rzeką Ropą, dwie godziny drogi autem jadąc na południowy wschód od Krakowa przez autostradę.

Jeśli chodzi o małe miasta w Polsce, to niektóre dość prężne działają na rzecz turystów. Do takich należy Biecz. Na przykład Muzeum Ziemi Bieckiej na kilka obiektów oferuje jeden bilet za 14 zł. Obejmuje on Basztę Kowalską, Dom z Basztą (dawna apteka), Kromerówkę i Turmę. Wszystkie obiekty wiążą się z regionem, jego historią oraz wybitnymi postaciami. Biecz ma także swoje wydarzenia kulturalne, a wśród nich Kromer Biecz Festival, który odbywa się w trakcie wakacji. Biecz znany jest także z tradycji aptekarskich i architektury drewnianej. Kościół św Michała Archanioła w Binarowej został nawet wpisany na listę UNESCO.

Trzebnica Gdzie: to miasto na Dolnym Śląsku, oddalone pół godziny jazdy autem w kierunku północnym z Wrocławia (np. S5 lub S8).

Trzebnica kotami stoi. A one jak wiadomo chadzają własnymi ścieżkami. Figurki tych zwierząt stoją w ważnych punktach w mieście np. na rynku czy przy urzędzie miasta lub parku wodnym. Jeden z ciekawszych to Nastroszek, który znajduje się w Parku Solidarności, a drugi to Stawcio, który wyleguje się przy Stawach Trzebnickich. Trzebnica ma także epizody kinowe. Na ul. Wrocławskiej mieści się kaplica Odpoczynek św. Jadwigi. Kręcono tu sceny z filmu Andrzeja Wajdy "Popiół i diament".

Chełmno Gdzie: leży w woj. kujawsko-pomorskim. Dojedziesz tu w ok. 50 minut autem krajową piątką na północny-wschód od Bydgoszczy.

Są takie miasta w Polsce, gdzie miłość traktuje się bardzo poważnie. Przykładem jest Chełmno. Nazywa się ono oficjalnie i jako jedyne w kraju, miastem zakochanych. I robi wszystko, by zaszczepić innym miłość do siebie. Tu zdecydowanie warto wpaść na Walentynki. Można wtedy odwiedzić relikwie świętego Walentego w kościele farnym. Jedną z opcji jest także próba swoich sił w Festiwalu Piosenki Miłosnej. Piekarze tworzą pyszne specjały z lubczykiem lub w kształcie serca. Pary mogą przechadzać się za rękę po Starym Mieście i podziwiać jego mury. Liczą one 1,7 km długości. Pochodzą z XIII w. W ciepłym okresie w roku (maj-wrzesień) w prawie każdą niedzielę odbywają się darmowe Spacerki po Chełmnie z przewodnikiem. Chełmno ze swoją miłosną aurą jest doskonałe i pełne wrażeń przez cały rok.

