Byk uciekinier poszukiwany na Pomorzu. "Nie próbujcie do niego podchodzić"

Zgubiony byk należy do rasy limousine i waży ok. 300 kg. Jego widok w lesie to może być zaskoczenie dla każdego. Jeśli ktokolwiek go zauważy, to nie powinien do niego podchodzić, bo byk może zacząć się bronić. Najlepiej od razu skontaktować się z właścicielem (503 078 577) i podać dokładne położenie zwierzęcia.