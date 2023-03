Korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Warto wiedzieć

W Wielkopolsce od 12 marca pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę Drzymałowo–Wolsztyn, gdzie czas przejazdu ma wynosić teraz ok. 25 min. W województwie lubuskim pociągi wrócą na linię ze Zbąszynka do Czerwieńska, na której kontynuowane będą roboty wykończeniowe m.in. na mostach i wiaduktach oraz przejazdach kolejowo-drogowych. "Po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu wymaganych pozwoleń, pociągi pojadą 120 km na godz., co skróci czas podróży" - podkreśla PKP PLK w komunikacie prasowym.