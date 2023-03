Niedźwiedzie budzą się z zimowego snu. "Po kilkumiesięcznym poście szukają intensywnie pokarmu"

Leśnicy przestrzegają, że nigdy nie należy podchodzić do niedźwiedzia, niezależnie od jego wieku czy rozmiaru. Jeśli niedźwiadek jest mały, to zawsze w pobliżu może być jego matka, która będzie chciała go bronić. Gdy zobaczymy niedźwiedzia, to powinniśmy zachować spokój i powoli oddalić się od drapieżnika. Paniczna i szybka ucieczka może spowodować odruch ataku.