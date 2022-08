Polacy kochają Chorwację, ale w tym roku niektórzy narzekają na ceny w dużych miastach. A jak sprawa wygląda w Rijece? Opowiadała o tym w programie "Newsroom WP" dziennikarka Monika Sikorska. - Piwo wypijemy za ok. 8-12 zł, burgera zjemy za ok. 40 zł. Obiad w restauracji to nawet 100 zł za danie wyliczała. - Do końca tak tanio nie jest, ale to dotyka całej Chorwacji.

