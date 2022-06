Chaos na europejskich lotniskach. PLL LOT nie wykluczają zmian rozkładu lotów

Na lotnisku Schiphol w Amsterdamie kolejki do kontroli bezpieczeństwa wychodzą poza budynek terminala. Z tego względu swoje loty odwołał m.in KLM. Podobnie jest w Lizbonie, gdzie pasażerowie są zmuszeni do oczekiwania na odprawę paszportową nawet kilka godzin. Problemy są również w Niemczech, według lokalnych mediów jedną z przyczyn tej sytuacji jest zbyt mała liczba pracowników na lotniskach. Niemiecka Lufthansa zapowiedziała, że w lipcu usunie z rozkładu 900 połączeń z lotnisk w Monachium i we Frankfurcie nad Menem.