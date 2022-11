Chcą wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwie Kulturowego. "To wartości, które trzeba chronić"

Kult św. Barbary

Jak od lat informują członkowie SMZT, to w Tarnowskich Górach narodził się kult św. Barbary – patronki m.in. górników i dobrej śmierci. Przyczynili się do tego jezuici którzy przybyli do tego miasta pod koniec XVII w. To właśnie zakonnicy mieli zainspirować powstanie bractwa św. Barbary już w 1721 r., przy tarnogórskiej parafii Piotra i Pawła.