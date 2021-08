Polskie obiekty na liście UNESCO. Zabytkowe budynki i skarby natury

To jej jednak nie zadowoliło. Jak miałaby przenieść całą kopalnię do Polski, by podarować sól przyszłym poddanym? Zamyślona Kinga wrzuciła zaręczynowy pierścionek do kopalnianego szybu, a później ruszyła wraz z doświadczonymi górnikami w podróż do Polski. Po przyjeździe, w małym podkrakowskim miasteczku, znaleziono bryłę soli z pierścieniem. W taki oto sposób sól pojawiła się ponoć na polskich ziemiach.