Chciał wwieźć kokainę do Australii. Pokazali, jak ją przemycał

28-latek został wytypowany do kontroli bagażu przez Australijskie Siły Graniczne (ABF) po tym, jak przyleciał do Melbourne lotem z Bliskiego Wschodu. Podczas badania walizka mężczyzny miała uzyskać pozytywny wynik testu na obecność kokainy, co skłoniło funkcjonariuszy do dokładniejszego przyjrzenia się jego osobie. W efekcie Irlandczyk został przewieziony do Royal Melbourne Hospital na tomografię komputerową.