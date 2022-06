Wielu turystów nie wie, co im grozi. Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak informuje IAS, w przypadku podróży transportem lądowym zgłaszamy towary o wartości powyżej 300 euro, a gdy dostajemy się do Unii Europejskiej drogą lotniczą lub morską to 430 euro. Limity dotyczą także ilości wyrobów tytoniowych i alkoholowych (nie zapominajmy, że do Polski nie wolno wwozić też papierosów mentolowych). Na granicy trzeba zgłosić również większą sumę gotówki - limit to 10 tys. euro albo odpowiednik w innych walutach.