Chorwacja zmierzyła się z silnym trzęsieniem ziemi. Miało ponad 4 st. w skali Richtera

Chorwacja zmierzyła się kolejnym trzęsieniem ziemi. Doszło do niego 6 października w późnych godzinach wieczornych. Według różnych źródeł miało ono siłę od 4,6 do 5,1 stopnia w skali Richtera. Do tej pory nie pojawiły się informacje o poważnych obrażeniach i uszkodzeniach.