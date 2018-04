Chorwackie wyspy. Przegląd tych najlepszych na wypoczynek

Wyspiarska część Chorwacji zachwyca Polaków od lat. Najlepiej tłumaczą to pewna pogoda, wysokie temperatury, czyściutki Adriatyk, nadmorskie krajobrazy, średniowieczna zabudowa urokliwych miasteczek, zabytki światowej klasy i pyszna kuchnia. Sprawdź, które z wysp i dlaczego wybraliśmy - oto kilka ofert zarówno z przelotem i pełnym wyżywieniem, jak i z dojazdem własnym.

Wyspa Brac - Chorwacja w miniaturze

Wyspa Brac jest częścią Dalmacji . Leży na Morzu Adriatyckim , blisko stałego lądu i ma śródziemnomorski klimat. Najlepszym okresem na wakacje w Chorwacji na wyspie Brac są miesiące pomiędzy czerwcem a październikiem. Już od czerwca temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi tam 27 st. C, nocą spada natomiast do 19 kresek powyżej zera - podczas urlopu z pewnością więc nie zmarzniemy.

Dodatkowo zachęcająco brzmi 11 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz krystalicznie czysta morska woda o temperaturze 21 st. C, zapraszająca miejscowych i turystów do kąpieli nawet w październiku. Ciekawym zjawiskiem w Chorwacji jest cyrkulacja adriatyckich wód na północ, dzięki czemu morze jest tak przejrzyste i urzekające wszystkich podróżnych. Pod bezchmurnym niebem na wyspie Brac znajdziemy plaże piaszczyste oraz drobnożwirowe różnych rozmiarów, a najbardziej wyróżniają się Zlatni Rat i okolice Zatoki Lovrecina .

Krk - atrakcje wyspy

Największą wyspą Chorwacji jest właśnie Krk w Zatoce Kvarner , porośnięta bujną roślinnością, z niezwykle gościnnymi mieszkańcami. Ciepły i łagodny klimat Krk (od czerwca do września temperatura nie spada w ciągu nocy poniżej 18 st. C) urozmaica łagodny wiatr maestral, przynoszący ochłodę po zmroku. Jeśli zależy nam na zakwaterowaniu pośród zieleni, z dużą ilością lasów mieszanych czy gajów oliwnych do długich spacerów, lepiej nie decydujmy się na pobyt na wschodnim wybrzeżu Krk . Po tej stronie wyspy wieją bowiem kontynentalne wiatry, przez które roślinności jest tutaj bardzo niewiele. W okolicy uprawia się jednak niezłe wino vrbnicka zlahtina (polecamy!).

Wyspa Pag - plaże i nie tylko

Niesamowicie fotogeniczna wyspa Pag jest dostępna drogą lądową, od Zadaru bądź morską, promem. Dysponuje niezłą bazą turystyczną i noclegową oraz świetnymi warunkami do wypoczynku. Na całej długości imponującej linii brzegowej, niezwykle poszarpanej, ukrytych jest mnóstwo pięknych, czystych plaż, głównie kamienistych, a temperatura wody morskiej w Adriatyku jest u wybrzeży wyspy nietypowo wysoka. Osoby aktywne mogą na Pag korzystać z licznych tras dla rowerzystów i do wspinaczek górskich (także od strony wody, ze wspaniałymi widokami), a także porządnie ponurkować w przejrzystym morzu. W gotycko-renesansowym mieście Pag nie będziemy się nudzić, a najlepsze warunki do rodzinnego wypoczynku z dziećmi namierzyliśmy w Novalja, z kilometrami łagodnych plaż. Obuwie do wody są konieczne w każdym wieku - jeżowce są prawie wszędzie.