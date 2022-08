Chwile grozy na rodeo. Byk wbiegł na trybunę pełną ludzi

Szczęśliwe zakończenie

Na szczęście w czasie rodeo nikt nie został ranny, bowiem znalazł się kowboj, który uratował wystraszonych ludzi. Mężczyźnie udało się dość szybko opanować byka, zanim ten zdążył kogoś zranić. - Wszyscy zaczęli klaskać. Szczerze mówiąc, gdyby on nie był w stanie złapać byka, to na pewno doszłoby do większego chaosu - skomentował Thornton.