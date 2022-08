Koniec polskiej Ibizy? Nie chcą wynajmować domków młodym

Dyskryminacja młodych ludzi

Chcąc wynająć domek dla sześciu osób na weekend (od piątku do niedzieli) grupa z Łodzi wykonała aż kilkanaście telefonów. W dwóch miejscach nie było już wolnych noclegów na wybrany termin. Trzech właścicieli domków nie chciało wynająć ich na weekend, licząc na to, że znajdą chętnych wczasowiczów na cały tydzień i zarobią więcej. To dziwne tłumaczenie, zwłaszcza, że właścicielka domków wypoczynkowych twierdzi, iż Skorzęcin budzi się do życia w piątek i powrotnie umiera z końcem niedzieli. Sześciu przedsiębiorców nie zgodziło się na wynajem, ponieważ nie chcą młodzieży. To jest szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że chodzi o nocleg w Skorzęcinie, a nie w Ciechocinku.