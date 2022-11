Ciemne chmury nad Szarm el-Szejk. Linie lotnicze kasują połączenia

Biura podróży walczą o znalezienie alternatywnych połączeń do Szarm el-Szejk

Touroperatorzy robią, co mogą, by jak najszybciej zorganizować nowych przewoźników, którzy w grudniu zabiorą turystów do Szarm el-Szejk. W próbach znalezienia nowych linii lotniczych do współpracy pomagają także sieci hotelowe, takie jak Azur czy Pickalbatros.