Wypadek w Austrii. Balon prawdopodobnie dwa razy uderzył o ziemię

Część rannych prawdopodobnie wypadła z kosza balonu

Osoby potrzebujące pilnej pomocy medycznej zostały przetransportowane do szpitali helikopterami. Najbardziej ucierpiała kobieta w wieku 30 lat, która trafiła do szpitala w Wiedniu oraz ok. 60-letni mężczyzna, którego przewieziono do lecznicy w Oberwart w Burgenlandzie. Pozostali ranni zostali przewiezieni do punktów medycznych karetkami.