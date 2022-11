Atak ekologów w muzeum w Barcelonie. Oblali "ropą" faraona

W tym samym miesiącu w Hadze dwóch Belgów przykleiło się do słynnego obrazu Johannesa Vermeera "Dziewczyna z perłą". Jeden z nich przykleił głowę bezpośrednio do dzieła holenderskiego malarza, a drugi przykleił rękę do jego ramy. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tej akcji, trafili do aresztu.