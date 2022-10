Cmentarze symboliczne i miejsca pamięci w Tatrach

Mimo tego, że wędrowanie po górach jest fascynujące i stosunkowo bezpieczne, a żaden pasjonat gór nie udaje się w nie, aby stracić życie, niekiedy dochodzi do wypadków. Niektórzy nie wracają do domów, kończąc swoje życie w miejscu, które szczególnie ukochali. To właśnie ich pamięci służą symboliczne cmentarze.