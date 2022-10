Wyjątkowe cmentarze w Polsce. Które warto odwiedzić?

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Zabytkowy Cmentarz Powązkowski to najbardziej znana nekropolia w Polsce, miejsce spoczynku wielu ważnych osobistości oraz najstarszy cmentarz w stolicy, którego początki sięgają końca XVIII wieku. Na początku jego teren liczył sobie ok. 2 ha, obecnie to aż 44 ha. Na jego skraju znajduje się zaprojektowany przez Dominika Merliniego - nadwornego architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - kościół św. Karola Boromeusza.