Co zjeść w Livigno? Można zgłodnieć od samego słuchania

Livigno to włoska miejscowość, którą Polacy najczęściej odwiedzają zimą. Co regionalnego warto zjeść, będąc w tym rejonie, oprócz klasycznych makaronów i pizzy? - Typową, tradycyjną potrawą jest pizzoccheri, czyli makaron z mąki gryczanej z kapustą, ziemniakami i z masłem (...). Kolejne danie to canederli, czyli kulki chlebowe otoczone regionalnym serem i suszoną szynką - mówiła w programie "Newsroom WP" Basia Żelazko. Dziennikarka Wirtualnej Polski dodała także, jakich alkoholi warto spróbować, będąc w regionie Livigno.

