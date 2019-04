Cudzoziemiec z kserokopią tureckiego paszportu. W Polsce przebywał nielegalnie

W ostatni dzień marca, podczas kontrolowania dworca PKS w Poznaniu, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali mężczyznę, który posługiwał się cudzym paszportem. A ściślej jego nieczytelną kserokopią. Twierdził, że pomysł podpowiedziała mu żona.

Mężczyzna znajdował się w jednym z autokarów, które poddano kontroli na dworcu PKS w Poznaniu. Dokument, który okazał funkcjonariuszom SG, okazał się odbitką tureckiego paszportu. Pasażer zadeklarował, że na stałe mieszka w Niemczech, a do Polski przyjechał, by odwiedzić żonę. Mimo iż mężczyzna wyglądał łudząco podobnie do osoby na zdjęciu, funkcjonariusze postanowili w porozumieniu ze służbami niemieckimi zweryfikować jego tożsamość. Okazało się, że nie jest osobą, za którą się podaje.