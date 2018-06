Wybrano najpotężniejszy paszport na świecie. Polski dokument coraz cenniejszy

Firma The Henley & Partners opublikowała najnowszy ranking paszportów. Polska znalazła się w nim na wysokiej pozycji. Sprawdź, które dokumenty umożliwiają wjazd do największej liczby państw świata bez konieczności ubiegania się o wizę.

W ścisłej czołówce rankingu w 2018 r. znalazły się Japonia , której obywatele mogą podróżować bez wizy do 189 krajów, Niemcy i Singapur (188 państw) oraz ex aequo Finlandia, Francja, Włochy, Korea Południowa, Hiszpania i Szwecja (187).

W rankingu Polska awansowała o 13 miejsc do góry i w 2018 r. znalazła się na miejscu 12 . Nasi rodacy mogą wyjeżdżać bezwizowo do 175 krajów . Na stronie www.henleypassportindex.com można zapoznać się ze szczegółową mapą.

Oto lista krajów, które mają "najpotężniejsze paszporty" w tym roku:

143 kraje ujęte w zestawieniu odnotowały wzrost liczby państw, do których mogą podróżować bez dodatkowych zezwoleń w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu, z kolei wynik 7 pogorszył się. Największy skok rok do roku – o 20 oczek w rankingu – odnotowała Ukraina (jej obywatele mogą jeździć bez wizy do 128 państw), o 19 miejsc awansowała Gruzja (111 krajów), a o 17 – Chiny (70 krajów).