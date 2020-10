Cypr Północny. Plaża w Warosii ma zostać otwarta. Chcą wskrzesić kurort widmo?

Cypr, trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym należy do najchętniej odwiedzanych miejsc na Starym Kontynencie. Do najsłynniejszych kurortów, które przyciągają turystów przez cały rok, należą Agia Napa, Limassol czy Pafos. W latach 60. i 70. numerem jeden na wyspie było jednak zupełnie inne miejsce. Turystycznym centrum Cypru była wówczas Warosia, dzielnica miasta Famagusta. Obecnie w żadnym biurze turystycznym nie znajdziemy ani jednej oferty wczasów w tym kurorcie. Od lat stoi bowiem opuszczony i popada w ruinę.