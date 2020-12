Cypr znosi zakaz podróżowania wobec 56 krajów. Urlop na wyspie znów będzie możliwy

Republika Cypryjska poinformowała, że zakaz wjazdu dla obywateli 56 krajów będzie zniesiony na początku 2021 r. Oznacza to, że Polacy będą mogli znowu latać na trzecią co do wielkości Wyspę Morza Śródziemnego. To świetne wieści!

Chociaż Cypr należy do Unii Europejskiej, to geograficznie znajduje się już w Azji. To wyspa 30 razy mniejsza od Polski, ale zaskakuje na każdym kroku. Polacy uwielbiają wyjeżdżać tam na urlop, jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią, ostatnio musieli zawiesić wycieczki w tym kierunku. Ale wszystko wskazuje na to, że Cypr znowu wróci na naszą top listę.

"Po roku wielkiej niepewności dla nas wszystkich, kiedy branże podróżnicza i turystyczna zostały dotknięte bardziej niż jakikolwiek inny sektor gospodarki na świecie, coraz wyraźniej widzimy, że musimy spojrzeć w przyszłość i zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej przywrócić możliwość podróżowania za granicę" - tak rozpoczyna się list cypryjskich ministrów.

Cypr - zmiany w 2021 r.

Wynika z niego, że Cypr chce ustabilizować przestrzeń powietrzną i utrzymać stały ruch lotniczy na wyspę przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia publicznego. W tym celu przygotowano zaktualizowane procedury dotyczące podróżowania i turystyki.

Istock Nissi Beach w kurorcie Ayia Napa (Istock)

Zawierają listę 56 krajów, wobec których poluzowano ograniczenia w podróżowaniu na Cypr. Na liście znalazły się:

państwa członkowskie UE,

państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Lichtenstein),

państwa trzecie wyszczególnione w Zaleceniu Rady UE (UE 2020/912 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia),

Zjednoczone Królestwo, Rosja, Izrael, Ukraina, Białoruś, Egipt, Jordania, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

Ale to nie wszystko. W procedurach zawarto także nowy system kategoryzacji państw zharmonizowany ze standardami ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) zarówno pod względem oznaczenia kategorii danym kolorem, jak również oceny krajów pod względem epidemicznym.

Warunek wjazdu Kategoria zielona Kategoria pomarańczowa Kategoria czerwona Kategoria szara Przepustka Cyprus Flight Pass w ciągu 24 h przed wylotem TAK TAK TAK TAK Test PCR w ciągu 72 h przed wylotem NIE TAK TAK TAK Test PCR po przylocie na Cypr NIE NIE TAK NIE Obowiązkowa 14-dniowa samoizolacja po przylocie NIE NIE NIE TAK Wyrywkowe testy na miejscu (na koszt Cypru) TAK TAK TAK TAK

Cypr - od kiedy nowe zasady wjazdu?

Zmiany wejdą w życie od 15 stycznia. Wtedy rozpocznie się okres przejściowy, który będzie obowiązywał do końca lutego. Co to konkretnie oznacza? - Podczas okresu przejściowego kraje zostaną zakwalifikowane do poszczególnych kategorii: zielonej, pomarańczowej, czerwonej lub szarej - tłumaczy Barbara Horowska-Kowalska z Cyprus Tourism Poland.

Kraje będą przenoszone pomiędzy kategoriami na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej, a ich dalsza ocena będzie dokonywana przez rząd cypryjski.

Kolejny etap zmian nastąpi 1 marca. Wówczas 56 krajów z listy będzie wyłączonych z kategorii szarej. Od tego momentu kraje te będą "przesuwane" pomiędzy kategoriami: zieloną, pomarańczową i czerwoną. I co ważne, będą one kategoryzowane na podstawie oceny ECDC, a nie Cypru. Jedynie w przypadku, gdy dany kraj nie figuruje na liście ECDC, będzie musiał zostać poddany osobnej ocenie rządu cypryjskiego.

"Nowe zasady zawarte w naszych procedurach bezpieczeństwa zostały wprowadzone z myślą o podróżnych, ponieważ naszym zdaniem dla Cypru istotne było to, aby zaoferować przejrzystość, stabilność i pewność w podróżowaniu" - czytamy w liście od ministrów.

Ile kosztuje urlop na Cyprze?

Czy to dobre wieści dla Polaków? Tak. Jeśli tylko utrzymamy się w odpowiedniej grupie, to wszystko wskazuje na to, że urlop na jednej z najpopularniejszych wysp w Europie będzie łatwiejszy niż dotychczas.

Tydzień urlopu w lutym (bez wyżywienia) zarezerwujemy tam od 799 zł, ze śniadaniami od 939 zł, a z dwoma posiłkami od 1131 zł.

- Cypr jest świetnym kierunkiem dla osób, które chcą połączyć wypoczynek ze zwiedzaniem i pysznym jedzeniem. To też ciekawa alternatywa dla miłośników Grecji, którzy chcą zmienić miejsce, bo wpływy greckie czuć tu niemal na każdym kroku - mówi w rozmowie z WP Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl. - Warto zaplanować sobie kilka dni w hotelu i wypoczynku na plaży oraz kilka na objazd wyspy, więc optymalnie jest wybrać urlop na Cyprze na więcej niż tydzień. W biurach podróży są dostępne opcje na 10 czy 12 dni, również na 2 tygodnie i warto to rozważyć.

10-cio dniowa wycieczka kosztuje od 889 zł, a dwutygodniowa od 1099 zł.

Cypr - co z kwarantanną na miejscu?

Przedstawiciele rządu zapewniają także, że zaopiekują się wszystkimi podróżnymi, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na Cyprze oraz osobami pozostającymi z nimi w bliskim kontakcie. Takie osoby trafią do osobnych obiektów noclegowych, a koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz lekarstw pokryje cypryjski rząd.

"Żywimy wielką nadzieję, że nasz nowy plan działania na rok 2021 zaoferuje większą stabilność liniom lotniczym, rozpoczynając w ten sposób z impetem ożywienie w naszej branży podróżniczej i turystycznej" - kończą list Nikos Christodoulides, minister spraw zagranicznych, Yiannis Karousos, minister transportu, komunikacji i robót publicznych oraz Savvas Perdios, wiceminister turystyki.

