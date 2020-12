Pterodaktyl? Nie, to "guga". Co najdziwniejszego zjadł Borowicz

- Moje podróże to nie tylko odkrywanie nowych miejsc. Uwielbiam smakować i gotować, to moja największa moc, podobnie jak gwara śląska - uśmiecha się.

Smaki Gruzji i Lanzarote

Nieco "uziemiony" - zresztą jak my wszyscy - w pandemii Borowicz kończył czwarty sezon swego programu w Polsce - na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Ale nie narzeka. Przeciwnie. Przyznał, że 13 lat nie było go w kraju, mieszkał w Glasgow, teraz dopiero nadrabia zaległości i jest zachwycony polskimi specjałami. Żaden włoski makaron nie zaskoczył go tak, jak tatarski pierekaczewnik!

Dinozaur? Pterodaktyl?

Telewizyjna kariera Borowicza nabrała rozpędu po odcinku na Youtube dotyczącym Szkocji, a konkretnie Hebryd Zewnętrznych. Na wyspie Lewis and Harris można próbować wyśmienitych ryb i owoców morza, można też zwiedzić kompleks megalitów w Callanish, wniesionych ponad 2 tys. lat p.n.e. Służyły one prawdopodobnie do pomiarów astronomicznych, ale legenda głosi, że posągi ludzi zamienionych w kamienie przez druida. Jeśli do tego dodamy wiatr, wrzosowiska i deszcz padający czasem poziomo, wyspa jaki się jako miejsce dość mroczne.