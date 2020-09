Czad opóźnia wpisanie słynnego jeziora na listę UNESCO. Mógłby stracić fortunę

Jezioro Czad jest nazywane hydrologicznym i ekologicznym cudem: położone niemal na pustyni, zapewnia słodką wodę ponad 40 mln ludzi mieszkającym w położonych wokół niego państwach: Czadzie, Kamerunie, Nigrze i Nigerii. Kilka lat temu kraje te rozpoczęły starania, by jezioro wpisać na listę UNESCO, co pomogłoby je chronić. Jednak Czad poprosił międzynarodową organizację o wstrzymanie tego procesu.

Powodem tej decyzji są pieniądze. Jak wyjaśnia "Gazeta.pl", władze tego środkowoafrykańskiego kraju liczą na możliwości związane z wydobyciem ropy naftowej w regionie. Podpisano już umowę z kilkoma firmami naftowymi, mającymi działać na terenach, będących częścią obszaru zgłoszonego do UNESCO.

Jednak akwen potrzebuje ochrony, stąd też starania kilku państw, aby wpisać je na listę światowego dziedzictwa. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat jezioro znacznie się zmniejszyło. Mocno się zmienia też powierzchni zbiornika. Jest on wyjątkowo płytki - w najgłębszym miejscu ma 10,5 metra głębokości, średnio zaś zaledwie 1,5 metra. To sprawia, że jest bardzo podatny susze, przez co rolnicy oraz rybacy często tracą źródło utrzymania.