Lubuskie. Jezioro Głębokie wysycha. "Takiego dramatu nigdy nie było"

Jezioro Głębokie wysycha

- Szczerze mówiąc nie jest to w żaden sposób zadanie gminy, ale ze względu na to, że jest to turystyka, jest to dobro mieszkańców, uznaliśmy za właściwe wraz z radą podejmowanie działań zmierzających ku temu żeby zatrzymać tę wodę - stwierdził w rozmowie z "Polsat News" burmistrz Międzyrzecza, Remigiusz Lorenz.