"Czarne pszczoły" w Polsce. Ekolodzy apelują o jedno

Okazuje się więc, że zadrzechnia fioletowa wróciła do naszego kraju już ok. 20 lat temu, ale wciąż każde spotkanie z nią wzbudza spore emocje. Szczęściarze, którym uda się zobaczyć taki okaz na własne oczy, od razu go fotografują, a zdjęcia udostępniają w sieci. Takie nagranie, autorstwa jednej z mieszkanek Kędzierzyna-Koźla, kilka dni temu zostało opublikowane na stronie Lokalna24.