Czarnogóra otworzyła granice. Polska skreślona z listy

Czarnogóra 24 maja ogłosiła, że jest pierwszym państwem w Europie, w którym nie odnotowano ani jednego aktywnego przypadku koronawirusa. Co ciekawe, była też ostatnim krajem na kontynencie, do którego koronawirus dotarł.

Na decyzję w sprawie otwarcia granic nie trzeba było długo czekać. Władze Czarnogóry otworzyły je w poniedziałek, 1 czerwca, ale dla wybranych krajów. Rząd przygotował listę państw, których obywatele mogą przyjeżdżać na urlop do Czarnogóry bez ograniczeń. Są to kraje, w których liczba przypadków zakażenia koronawirusem wynosi nie więcej niż 25 na 100 tys. mieszkańców.

Na liście znajdują m.in. Litwa, Łotwa, Chorwacja, Estonia, Finlanida, Węgry, Czechy, Słowacja, Dania, Norwegia, Luksemburg, Niemcy i Izrael. Ale nie ma tam Polski. To dziwne, bo jeszcze kilka dni wcześniej Narodowa Organizacja Turystyczna Czarnogóry informowała, że Polacy są mile widziani. Niestety na oficjalnej stronie internetowej Instytutu Zdrowia Publicznego Czarnogóry, która została zaktualizowana 1 czerwca o godz. 21, nagle zabrakło naszej flagi.

Informację tę wyjaśniła ambasada Czarnogóry w Warszawie w wiadomości e-mail do redakcji "Rzeczpospolitej".

"Niestety, mimo iż pierwotnie Polska znajdowała się na liście możliwych państw, dla których Czarnogóra planowała otworzyć granice, to jednak ze względu na dane statystyczne związane z aktualną sytuacją epidemiczną, jak i kryteria przyjęte przez stronę czarnogórską (tzn. mniej niż 25 aktywnych przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców), finalnie Polska nie znalazła się na liście państw, dla których granice czarnogórskie zostały już otwarte" - napisali przedstawiciele ambasady. - "Oczywiście nie oznacza to, że sytuacja nie ulegnie zmianie, być może już w najbliższym czasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż Polska znajduje się blisko wcześniej wspomnianych kryteriów. Czarnogóra będzie co tydzień aktualizować listę państw, dla których otworzy granice, dlatego też uprzejmie prosimy o śledzenie listy (…)".

Rząd Czarnogóry napisał na Twitterze w poniedziałek, że "turyści, głównie z Europy Zachodniej, zaczęli przyjeżdżać już od północy".